У иранского посольства в Кабуле прогремел взрыв

Перед посольством Ирана в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, сообщил очевидец событий.

Взрыв случился на контрольно-пропускном пункте перед иранским посольством, рядом расположена больница, отметил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что рядом с местом взрыва слышны звуки стрельбы. Рядом находится дом министра обороны страны.

Местные СМИ также пишут о громком взрыве в Кабуле.

Во вторник СМИ сообщали, что боевики запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан» захватили здание регионального государственного телерадиоцентра в афганском городе Лашкаргах.