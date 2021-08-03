 

У иранского посольства в Кабуле прогремел взрыв

03.08.2021, 18:44, Новости дня
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Перед посольством Ирана в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, сообщил очевидец событий.

Взрыв случился на контрольно-пропускном пункте перед иранским посольством, рядом расположена больница, отметил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что рядом с местом взрыва слышны звуки стрельбы. Рядом находится дом министра обороны страны.

Местные СМИ также пишут о громком взрыве в Кабуле.

Во вторник СМИ сообщали, что боевики запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан» захватили здание регионального государственного телерадиоцентра в афганском городе Лашкаргах.



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