 

Украина может получить от МВФ транш на $700 млн в сентябре – советник президента

03.08.2021, 18:24, Новости дня
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По его словам, прошел “более чем успешный” разговор президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, а также анонсирован визит в Украину миссии МВФ осенью.

“К тому же, Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ, порядка $700 млн… Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре – миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш”, – сказал Устенко.

Советник президента не исключает возможности продления сроков действия программы, рассчитанной на 18 месяцев.

“У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить”, – заявил он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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