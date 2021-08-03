 

Суд оштрафовал учительницу из Львовской области, которая угрожала ученику ножом

03.08.2021, 17:32, Новости дня
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Суд оштрафовал ее на 850 грн. Решение было вынесено 20 июля.

Контекст:

12 мая в школе села Солонка Львовской области Волощук, которая работала учительницей информатики, угрожала ножом семикласснику. “Когда бросили самолетик, я поднял его на парту, а учительница увидела и подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, и сказала, что я сейчас кровью буду писать и пальцы мне порежет”, – сказал ученик.

Родители ребенка обратились в полицию. Волощук заявляла, что сожалеет об инциденте и говорила, что ученик “довел до нервного срыва”.

Руководство школы после внутреннего расследования приняло решение об увольнении преподавательницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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