В Апатитах создали компьютерную программу для прогноза химического состава руды

Новый метод прогноза химического состава руды предложили отечественные ученые из Кольского научного центра РАН в Апатитах. Речь идет о специальной компьютерной программе, аналогов которой пока нет нигде в мире, говорят специалисты.

Обычно разведка месторождений различных минералов отнимает много времени и ресурсов. Но в данном случае прогноз по добыче можно сделать, проанализировав при помощи компьютера химический состав породы, взятой в верхних слоях.

Здесь использован не просто уникальный алгоритм, а искусственный интеллект с машинным обучением, отмечают создатели программного продукта. Метод уже испытан на практике, что позволили продемонстрировать его эффективность.