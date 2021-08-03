 

В Апатитах создали компьютерную программу для прогноза химического состава руды

03.08.2021, 17:30, Новости дня
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Новый метод прогноза химического состава руды предложили отечественные ученые из Кольского научного центра РАН в Апатитах. Речь идет о специальной компьютерной программе, аналогов которой пока нет нигде в мире, говорят специалисты.

Обычно разведка месторождений различных минералов отнимает много времени и ресурсов. Но в данном случае прогноз по добыче можно сделать, проанализировав при помощи компьютера химический состав породы, взятой в верхних слоях.

Здесь использован не просто уникальный алгоритм, а искусственный интеллект с машинным обучением, отмечают создатели программного продукта. Метод уже испытан на практике, что позволили продемонстрировать его эффективность.



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