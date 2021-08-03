 

На Украине решили вернуть стране славу «устричного гиганта»

03.08.2021, 17:28, Новости дня
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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу «устричного гиганта», он считает, что в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.

«Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера», – приводит слова Корниенко сайт партии.

Депутат отметил, что выращивание устриц экологично, такое производство не несет вреда для экологии.



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