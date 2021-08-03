 

В Америке поставят изучение НЛО на научную основу

03.08.2021, 13:02, Новости дня
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Известный в СГА и Израиле физик Абрахам Леб продвигает проект, который, по его мнению, поможет поставить наблюдение за неопознанными летающими объектами на научную основу. По его словам, уже накопилось достаточно информации для того, чтобы сделать это.

До сих пор тема НЛО, инопланетян и возможных контактов с представителями иных цивилизаций была отдана на откуп уфологам, которых трудно назвать учеными даже с большой натяжкой. С другой стороны, в распоряжении военных ведомств имеется немало интересных материалов.

Абрахам Леб, похоже, получит не только возможность работать легально, но и финансирование со стороны государства. Кроме того, будет создана целая сеть приборов, которые помогут отслеживать НЛО.



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