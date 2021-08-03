 

Ученые сумели создать металлическую воду

03.08.2021, 13:02, Новости дня
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Отметим, что металлическая вода – это та же самая живительная жидкость, но с отличной проводимостью электричества. Представьте себе Н2О, через которую ток проходит так же свободно, как через медь, например.

Проблема в том, что чистая вода является диэлектриков, а электролитические качества в жидкости создают растворенные соли. До сих пор ученые считали, что так называемую металлическую воду невозможно создать в земных условиях. Но именно это и удалось чешским ученым.

Данное открытие можно назвать сенсационным, говорят эксперты. Правда, электропроводность вода сохраняет всего-то в течение нескольких секунд. И все же, это настоящий прорыв. О практическом применении данного вещества ученые пока ничего не сообщают.



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