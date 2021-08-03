На экс-главу «Российского Красного Креста» завели дело

Против экс-председателя общественной организации «Российский Красный Крест» Раисы Лукутцовой возбудили дело о мошенничестве, сообщил в письме на имя главы СК Александра Бастрыкина руководитель московского отделения организации, адвокат Игорь Трунов.

«Следователями возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, входящих в руководство общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», среди которых задержанная в мае этого года с поличным при получении взятки председатель организации Лукутцова», – говорится в документе, передает ТАСС.

По версии следствия, Лукутцова и другие лица причастны к хищению имущества РКК – продажей по заниженной цене подмосковного санатория «Дружба».

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых попытка продажи имущества «Дружбы» в рамках дела о банкротстве организации», – указал в письме Трунов.

Сейчас РКК возглавляет 25-летний Павел Савчук.