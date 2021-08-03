 

На экс-главу «Российского Красного Креста» завели дело

03.08.2021, 13:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Против экс-председателя общественной организации «Российский Красный Крест» Раисы Лукутцовой возбудили дело о мошенничестве, сообщил в письме на имя главы СК Александра Бастрыкина руководитель московского отделения организации, адвокат Игорь Трунов.

«Следователями возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, входящих в руководство общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», среди которых задержанная в мае этого года с поличным при получении взятки председатель организации Лукутцова», – говорится в документе, передает ТАСС.

По версии следствия, Лукутцова и другие лица причастны к хищению имущества РКК – продажей по заниженной цене подмосковного санатория «Дружба».

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых попытка продажи имущества «Дружбы» в рамках дела о банкротстве организации», – указал в письме Трунов.

Сейчас РКК возглавляет 25-летний Павел Савчук.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Испания выдала РФ не заплатившего налоги на 3 млрд рублей бизнесмена

23.12 / Названы лучшие модели умных часов на российском рынке

24.06 / “Локомотив” изолировался на базе в Баковке

21.07 / В США мужа и жену будут судить за самооборону от «мирных протестующих»

23.05 / “Важно получить четкий сигнал”. В МИД Украины прокомментировали отношения страны с НАТО

28.09 / Китай ввел ограничения на контакты генконсула США в Гонконге

03.08 / Агентство стратегических инициатив поможет Камчатке в развитии туризма

28.07 / Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет конвейер в следующем году

17.12 / Сенатор США назвал «российские кибератаки» объявлением войны

02.08 / Во Львовской области от COVID-19 умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика