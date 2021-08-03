 

France 24 – президент Афганистана винит в наступлении талибов решение Вашингтона

03.08.2021, 11:08, Новости дня
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Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ситуация в государстве обострилась из-за внезапного решения Вашингтона о выводе войск США и НАТО, передаёт France 24. После того как американские солдаты покинули территорию страны, «Талибан» начал активное наступление на стратегические областные центры и может попытаться захватить Кабул.

Талибы сжимают в кольцо стратегические города Лашкаргах, Кандагар и Герат. Боевики продвигаются и теперь контролируют 224 из 364 районов страны. Этот захват территории начался с начала мая, когда государство покинули последние американские солдаты.

АШРАФ ГАНИ, президент Афганистана: Сложившаяся ситуация возникла из-за внезапного решения [о выводе американских войск]. Я заявил президенту США, что уважаю это решение, потому что они сами его приняли, однако я знаю, что оно будет иметь последствия, а управление рисками возложили на афганцев.

Президент Афганистана заверил, что у его правительства есть военная стратегия, прошедшая консультации и одобрение США, которая позволит вернуть контроль над ситуацией за полгода.

Уже неделю пригороды Герата являются театром напряжённых столкновений. Афганские военные стремятся контролировать продвижение талибов, и гражданские не избежали своего участия.

НАСЕР АЛИЗАИ, командир войск особого назначения в Герате: Нам неизвестно число талибов и их униформа. Они используют жилые дома и надевают обычную одежду. Они проникают в зоны за линию фронта, а когда сталкиваются с сопротивлением, сбегают. Талибы не являются просто могущественной силой, они сражаются рассеянным способом, беспокоят людей и подрывают их силу духа.

Продвижение талибов заставляет беспокоиться о том, что они могут повернуть в сторону Кабула. В августе исполнится 20 лет с тех пор, как они потеряли контроль над столицей Афганистана.

Дата выхода в эфир 02 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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