Стало известно о пользе арбузов при коронавирусе

Перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C, считают врачи.

Врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что «людям, перенесшим COVID-19, которые восстанавливаются после болезни, арбуз очень даже показан, потому что у него есть выраженная антиоксидантная защита, которая окрашивает его в красный цвет». Кроме того, «арбуз – это источник витамина С», передает РИА «Новости».

При этом она отметила, что объедаться арбузом не стоит – в день можно съедать не более 500 граммов.

Ее мнение поддержала педиатр Марина Лерман: положительные свойства «летней» ягоды могут поднять настроение, вывести токсины и шлаки, а также укрепить сердечно-сосудистую систему. Однако она предупредила, что не следует совмещать арбуз с молочными и кисломолочными продуктами, поскольку увеличивается шанс пищевого отравления, особенно в жаркую погоду. Также арбузы не надо есть с соленой и жирной пищей, «иначе мы получим такой парадокс, как задержка жидкости».

«Арбуз используют в лечебном питании при анемии, атеросклерозе, гипертонии, болезнях печени, камнях желчного пузыря и мочевыводящих путей, артритах, подагре, при ожирении», – добавила Лерман.

Высокое содержание магния – в 100 граммах арбуза около 60% суточной нормы – обеспечивает нормальное всасывание других полезных веществ, таких как кальция, натрия, калия.

«Это полезно для внутренних органов, в частности, для сердечно-сосудистой системы», – отметила она.

Кроме того, арбуз можно использовать в качестве мочегонного и желчегонного средства, поскольку сок этой ягоды способен очистить печень и почки от шлаков и токсинов.

«Склонным к отечности людям надо употреблять арбузы. Также это касается женщин среднего возраста, людей, находящихся в состоянии хронического стресса, имеющих лишний вес», – добавила Тихомирова.

По ее словам, арбузы также будут полезны людям с гипертонией, сахарным диабетом второго типа, заболеваниями суставов.

«Порция арбуза для малыша двух-трех лет не должна превышать 80-100 грамм мякоти, к трем-шести годам разовую порцию можно увеличить до 150 грамм мякоти», – рассказала Лерман.

При этом ягода не рекомендуется детям до двух лет, так как она может спровоцировать пищевую аллергию.

Взрослым рекомендуется съедать не более 500 грамм арбуза в день, но при условии, если одновременно не употребляются другие углеводы. При этом есть арбузы можно в любое время суток, но не перед сном.

«Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 грамм чистых углеводов. Получится так, что он 20-30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», – рассказала Тихомирова.

Напомним, Международный день арбуза отмечается 3 августа. Ранее Роскачество назвало правила выбора арбуза без нитратов.