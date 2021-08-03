В России приговорили к двум годам колонии пранкера, имитировавшего приступ от COVID-19 в метро

Джаборова признали виновным по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Двум соучастникам – гражданам РФ Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко – назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.

В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила назначить Джаборову четыре года колонии общего режима.

Контекст:

В начале февраля 2020 года в сети был опубликован видеоролик, снятый в вагоне поезда московского метро. На записи мужчина упал, имитируя приступ, а его друзья выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Позднее полиция возбудила уголовное дело. Джаборов был задержан и помещен в СИЗО.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

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