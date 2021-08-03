 

В России приговорили к двум годам колонии пранкера, имитировавшего приступ от COVID-19 в метро

03.08.2021, 7:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Джаборова признали виновным по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Двум соучастникам – гражданам РФ Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко – назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.

В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила назначить Джаборову четыре года колонии общего режима.

Контекст:

В начале февраля 2020 года в сети был опубликован видеоролик, снятый в вагоне поезда московского метро. На записи мужчина упал, имитируя приступ, а его друзья выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Позднее полиция возбудила уголовное дело. Джаборов был задержан и помещен в СИЗО.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Территорию Украинского католического университета во Львове закрыли на карантин

24.06 / Ермак и Нуланд обсудили детали визита Зеленского в США

23.03 / МИД Турции вызвал посла России из-за авиаударов в сирийском Идлибе – СМИ

29.07 / “Все закрыто плотно”. Данилов рассказал о готовности Украины к нападению России со стороны Крыма

12.12 / Человек и 30 собак погибли в пожаре в Нижнем Новгороде

30.05 / “Очень справедливо”. Джамала прокомментировала результат Go-A на “Евровидении 2021”

09.07 / “Взрослая девочка”. Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео

21.03 / В Киевской области незаконно удерживали несколько десятков человек, их подвергали пыткам – Нацполиция

04.09 / Крупнейший бордель Европы обанкротился из-за пандемии

19.03 / “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Полная версия ответа Путина Байдену на слова об убийце. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика