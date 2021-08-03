Олимпиада 2020. Два спортсмена побили мировой рекорд по бегу на 400 м с барьерами

25-летний Вархольм финишировал за 45,94 секунды. Второе место завоевал американец Рай Бенджамин с результатом 46,17 секунды.

“Бронзу” взял представитель Бразилии Алисон дус Сантус – 46,72 секунды.

При этом и Вархольм, и Бенджамин побили предыдущий мировой рекорд в этой дисциплине, установленный также Вархольмом – 46,70 секунды.

Скриншот: olympics.com

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.

Украина находится на 60-м месте, у нее шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе.

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