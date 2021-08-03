Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник снизился к уровню закрытия предыдущих торгов на 5,75 копейки, курс евро упал на 2,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник снизился к уровню закрытия предыдущих торгов на 5,75 копейки и составил 73 рубля. Курс евро упал на 2,5 копейки, до 86,7025 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник вечером рубль показал прирост к доллару и евро при одновременном падении цен на нефть. Ранее в тот же день рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.