Экс-начальника УМВД Камчатки заподозрили в превышении полномочий

Правоохранители задержали отстраненного от должности начальника управления МВД РФ по Камчатскому краю Михаила Киселева в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе управления со слов министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева.

«Сегодня он (Михаил Киселев) задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены», – приводит слова министра ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах Камчатского края, на Киселева возбуждено два уголовных дела, подробности пока не раскрываются. Задержание произошло в Москве. Киселев был уволен с должности начальника УМВД РФ по Камчатскому краю в июне 2021 года. Он занимал этот пост с лета 2018 года. Предшественник Киселева Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД РФ по Камчатскому краю нового начальника. Указом президента Российской Федерации на эту должность назначен полковник полиции Иван Кокухин», – говорится в сообщении пресс-службы УМВД Камчатки.

Министр потребовал от Кокухина «наметить комплекс мероприятий в целях повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности», а также указал на «необходимость наращивания усилий по декриминализации сферы добычи и оборота водных биологических ресурсов», отмечает пресс-служба.

Иван Кокухин родился 8 октября 1976 года в тогда еще Читинской области. На службу в органы внутренних дел поступил в сентябре 1999 года на должность оперуполномоченного отдела по борьбе с бандитизмом и иными опасными преступлениями УБОП при УВД Читинской области. Продвигаясь по карьерной лестнице, занимал разные должности и в мае 2018 года получил место заместителя начальника УМВД РФ по Забайкальскому краю – начальника полиции, кем и проработал до этого времени.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей награжден государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД РФ «За отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степеней, «За доблесть в службе», почетными грамотами, благодарностью МВД РФ и нагрудным знаком «За верность долгу».

Напомним, в начале июля глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что браконьеры стали вести себя наглее, использовать поддельные документы для вывоза добытых водных биологических ресурсов, участились случаи нападения на инспекторов рыбоохраны, в том числе – на Камчатке.