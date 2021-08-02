РФ предложила следующую встречу ТКГ провести в очном формате. Украинская делегация считает, что это невозможно

По мнению Грызлова, возможности для возвращения к очной работе есть, такой диалог “поможет улучшить ситуацию в регионе”.

Он отметил, что предложение России о переходе к очному формату поддержали в ОБСЕ. По словам Грызлова, ответственность за конструктивное продолжение переговоров лежит на официальном Киеве.

Борис Грызлов напомнил, что практически все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом, в том числе по взаимному освобождению удерживаемых лиц, по разведению сил и средств на конкретных участках, по вопросам прекращения огня, были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении. “На минской площадке в свое время была обеспечена работа не только контактной группы, но и лидеров нормандского формата”, – отметил полпред России в контактной группе.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сегодня в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” сказал, что украинская сторона воспринимает всерьез карантинные ограничения “и не считает возможной организацию очной встречи”.

“Мы услышали позицию российской стороны. Мы ее обсудим на уровне главы делегации, на уровне МИД и примем соответствующее решение до момента следующего заседания ТКГ. Еще есть целый месяц. Мы своевременно уведомим наших партнеров”, – сказал Арестович.

По его словам, российская сторона выдает желаемое за действительное, говоря о том, что ОБСЕ выступила за изменение нынешнего формата встреч.

“ОБСЕ никогда не выносит однозначных суждений, пока нет гарантированной и однозначной позиции всех трех сторон переговоров ТКГ”, – заявил спикер украинской делегации.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции. Последнее заседание состоялось 21 июля, следующее заседание 26 августа проведет новый спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен.

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