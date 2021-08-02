Чауса вывезли из Молдовы, чтобы собрать компромат на Бурбу и Порошенко – СМИ

Об этом, ссылаясь на данные четырех источников в правоохранительных органах и окружении президента Владимира Зеленского, написала 2 августа “Украинская правда”.

По информации издания, в Офисе президента считают, что во времена предшественников Зеленского в спецслужбе была группа, которая занималась прослушиванием и похищением людей, именно она якобы вывозила Чауса в 2016 году из Украины.

“Руководителем этой группы в ОП считают бывшего главного разведчика Василия Бурбу. Его Банковая почти провозгласила своим публичным врагом в 2020 году, после так называемого вагнергейта. “Слитая” спецоперация по задержанию российских наемников обернулась скандалом для Офиса Зеленского. И виновником в этом назначили именно Бурбу. Его уволили”, – говорится в материале.

По данным собеседников “Украинской правды”, в окружении Зеленского “не понимают серьезность истории с похищением Чауса” и что ее могут использовать против главы государства.

По информации источников издания, Чауса действительно удерживали в Киеве на военное базе Госпогранслужбы, но не та той, куда ездили журналисты канала “Прямий”, а на другой – в Оболонском районе Киева. В ГПСУ отрицали, что удерживают Чауса.

По данным “Украинской правды”, на карте обозначено местоположение военной базы, где удерживали Чауса. Фото: pravda.com.ua

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец смог добиться встречи с ним только 1 августа. По словам Кравца, экс-судья “пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ”.

НАБУ 1 августа подало в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу. Экс-судья не явился, заседание перенесли на 4 августа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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