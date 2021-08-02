Шмыгаль поручил за месяц подготовить список объектов для приватизации на 2022–2023 годы

Такое указание премьер дал после совещания с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и министром Кабинета Министров Украины Олегом Немчиновым. Чиновники обсуждали также подготовку к аукционам, добавил глава Кабмина.

“В фонде доложили, что по итогам 2020 года доходы от приватизации составили 2,25 млрд грн. В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет до 12 млрд грн, суммарно это больше, чем за последние пять лет”, – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

“Национальная экономическая стратегия 2030”, разработанная Кабмином, предусматривает проведение приватизации и сокращение государственного сектора экономики.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн, говорил Сенниченко в интервью “Фокусу” 18 июня.

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