Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери

По словам адвоката, Андриановой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России – “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека”). Версия об умышленном убийстве не подтвердилась.

Представитель актера также добавила, что в рамках уголовного дела от имени Конкина заявлен гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 млн рублей (примерно $150 тыс.).

В комментарии kp.ru адвокат подчеркнула, что из этих денег ее клиент не возьмет ни копейки, а передаст всю сумму на обучение и другие потребности внучки – дочери погибшей Софии. “Сейчас внучка полностью на обеспечении Владимира Конкина. Она живет с опекуном, но все расходы на дедушке”, – объяснила защитник.

Издание уточняет, что после смерти Софии опеку над ее дочерью оформили дальние родственники. Сейчас девочка живет в Санкт-Петербурге.

Контекст:

Владимир Конкин родился 19 августа 1951 года в городе Саратов. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова и исторический факультет Саратовского государственного университета. В начале 1970-х работал в Харьковском театре юного зрителя, а через пару лет стал актером на киностудии имени Довженко. Дебютировал на экране в роли Павки Корчагина в фильме “Как закалялась сталь”. Также известен главными ролями в картинах “Аты-баты, шли солдаты…”, “Место встречи изменить нельзя”, “Романс о влюбленных”.

Дочь Конкина, 32-летняя София утонула в бассейне московского фитнес-клуба 22 сентября 2020 года. В момент, когда она начала тонуть, в помещении никого не было. По данным MK.ru, первую помощь пострадавшей оказывали посетители фитнес-клуба, поскольку там отсутствовал медпункт. К приезду врачей скорой помощи девушка умерла. Медикам удалось “завести” сердце, но пациентка скончалась.

София Конкина работала юристом, одна воспитывала 12-летнюю дочь Алису. У Конкина, кроме Софии, есть еще два сына – близнецы Ярослав и Святослав. Жена Конкина Алла умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

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