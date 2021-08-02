Китайский Huawei P50 Pro признали лучшим в мире камерофоном

Результаты тестов видеокамер нового китайского смартфона Huawei P50 Pro, проведенных специалистами французского ресурса DxOMark, позволили сделать вывод, что данный флагман является лучшим в мире камерофоном.

В рейтинге участвовали много смартфонов из числа тех, камеры которых заслуживали внимания. Но данная модель Huawei явно выделяется даже на фоне лучших образцов. Впрочем, есть у нее и достойные конкуренты. Если P50 Pro от «Хуавей» оценили в 144 балла, то Xiaomi Mi 11 Ultra – 143.

Качества Huawei P50 Pro аналитики оценили сразу в нескольких категориях. Везде он лидирует, утверждают специалисты. Однако во многих случаях лидер оторвался от ближайшего конкурента всего на один балл.