 

Китайский Huawei P50 Pro признали лучшим в мире камерофоном

02.08.2021, 17:16, Новости дня
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Результаты тестов видеокамер нового китайского смартфона Huawei P50 Pro, проведенных специалистами французского ресурса DxOMark, позволили сделать вывод, что данный флагман является лучшим в мире камерофоном.

В рейтинге участвовали много смартфонов из числа тех, камеры которых заслуживали внимания. Но данная модель Huawei явно выделяется даже на фоне лучших образцов. Впрочем, есть у нее и достойные конкуренты. Если P50 Pro от «Хуавей» оценили в 144 балла, то Xiaomi Mi 11 Ultra – 143.

Качества Huawei P50 Pro аналитики оценили сразу в нескольких категориях. Везде он лидирует, утверждают специалисты. Однако во многих случаях лидер оторвался от ближайшего конкурента всего на один балл.



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