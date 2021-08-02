 

Express – Трампу и Обаме предложили «воссоединить» Америку за $5 млн

02.08.2021, 16:20, Новости дня
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Основатель YouTube-канала Valuetainment Патрик Бет-Дэвид собрал более $5 миллионов в надежде пригласить на свою передачу Дональда Трампа и Барака Обаму. По его мнению, встреча двух бывших лидеров США, которые не могут терпеть друг друга, позволит им разрешить разногласия и поможет примирить их сторонников, пишет Daily Express.


Reuters

Основатель YouTube-канала Valuetainment Патрик Бет-Дэвид собрал более $5 миллионов на попытку устроить передачу с участием Дональда Трампа и Барака Обамы. Он надеется, что встреча двух политиков, которые остаются непреклонными оппонентами на протяжении многих лет, поможет «залечить» раскол внутри США, пишет Daily Express.  

Как объясняет Бет-Дэвид, в рамках предлагаемого им подкаста «Воссоединённые Штаты» удастся добиться откровенного разговора между двумя экс-президентами. Он рассчитывает, что в результате Обама и Трамп смогут разрешить свои противоречия и тем самым объединить американское общество.

По словам предпринимателя, его жизненный опыт показывает, что чрезвычайно полезно пригласить двух людей, которые презирают друг друга, в одну комнату. В качестве примера он привёл своих родителей, которые развелись, но затем смогли восстановить отношения.

«[Трамп и Обама]  люди, которые терпеть не могут друг друга. Они не соглашаются друг с другом. И чем дольше мы ждём, чтобы собрать их в одной комнате, тем острее становится проблема. Я считаю, пришло время сблизить этих двух из числа самых влиятельных людей в мире»,  подчеркнул он.

Бет-Дэвид рассказал, как он представляет себе возможную встречу двух бывших президентов. Каждый из них получит $2,5 миллионов и будет участвовать в трёхчасовом интервью, которое позже предполагается разделить на три сегмента.

В течение первого часа Бет-Дэвид планирует интервьюировать гостей сам, затем последуют вопросы от аудитории. В финальной части Трамп и Обама смогут пообщаться «в свободном формате».

Бизнесмен утверждает, что многие избиратели и эксперты «сыты по горло» официальными правилами дебатов на американских выборах, которые ограничивают ответы политиков примерно двумя минутами. Он настаивает, что предлагаемая им система позволит Трампу и Обаме давать развёрнутые комментарии.

Обама критиковал Трампа, обвиняя республиканцев в «разрушении» американской демократии и в «отсутствии интереса» к проблемам. Трамп, в свою очередь, объявлял Обаму «основателем ИГИЛ»* и неоднократно высказывал сомнение, что тот действительно родился в США, напоминает Daily Express.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



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