 

Кулеба предсказал РФ «камни с неба»

02.08.2021, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что РФ стоит ожидать «камней с неба».

«Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», – сказал Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега», передает РИА «Новости».

По его словам, «возвращение» Крыма – вопрос времени. Он сравнил ситуацию между Россией и Украиной с ситуацией спора между Францией и Пруссией. Франция лишилась региона из-за франко-прусской войны, но через несколько десятилетий вернула его.

«Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию», – отметил он.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака

27.07 / Публицист Понасенков заявил в суде о пьянстве и вранье историка Соколова

16.11 / В Армении потребовали завести дело против Пашиняна

30.03 / Эксперты напомнили о главных преимуществах беспроводных зарядных устройств

21.09 / Тимошенко, возможно, вывела из Украины $16,5 млн через Латвию

29.07 / В Литве незаконные мигранты по ошибке присоединились к протестам местных жителей

02.07 / НКРЭКУ выразила обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС – СМИ

31.07 / Помпео поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

03.09 / Создана электронная кожа, которая способна реагировать на боль

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика