Кулеба предсказал РФ «камни с неба»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что РФ стоит ожидать «камней с неба».

«Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», – сказал Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега», передает РИА «Новости».

По его словам, «возвращение» Крыма – вопрос времени. Он сравнил ситуацию между Россией и Украиной с ситуацией спора между Францией и Пруссией. Франция лишилась региона из-за франко-прусской войны, но через несколько десятилетий вернула его.

«Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию», – отметил он.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.