Белорусские чиновники, убеждая Тимановскую сняться с Олимпиады, говорили о суициде, гордыне, “круговороте дьявола” и требовали $150. Аудио

В описании к видео сказано, что собеседники спортсменки – главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич и начальник национальной команды по легкой атлетике Артур Шумак.

Двое мужчин рассказывали собеседнице, что она должна покинуть Олимпиаду, и утверждали, что она “совершила глупость”.

“Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой. Дослушай до конца только, не делай никаких поспешных выводов. К тебе очень большая просьба: ты приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Я тебе передам слово в слово как мне сказали, чтобы не было потом… Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют: приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию. Иначе – чем ты больше будешь дергаться – знаешь, когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, чем больше она запутывается”, – сказал Шумак.

Чиновники сказали, что Тимановской нужно вернуть суточные, которые она “недобудет”, считали разницу.

“Кристина, 150 баксов [надо вернуть]. Дай мне. Если что не так, я тебе верну их. Слышишь? Кристина, я опаздываю”, – говорил Моисевич.

Тимановская ответила, что чиновники “классно прикрыли задницы” и что для нее ничем хорошим эта ситуация не закончится. В этот момент на аудио слышно, что спортсменка плачет.

Моисевич настаивал на том, чтобы легкоатлетка уезжала и подчинилась, вспомнил о “православной вере” и смирении.

“Смирение человека растет. Смирись. Не выставляй свою гордыню. Второе “я”, гордыня тебе будет говорить: “Не надо, ты чего” – и начинает тебя в круговорот дьявола брать и крутить тобой. Вот так люди суицидом заканчивают, к сожалению. Вот их дьявол захватывает и говорит: “Ты должен доказать кому-то, выпрыгни с балкона. Ай, как они будут хвататься за голову и сожалеть потом, это ж мы довели”. Знаешь, что самое интересное? Народ скажет: “Ну, дура, могла бы жить. Кому ты что доказала?” – спросил он.

Спортсменка настаивала, что хочет пробежать на своей дистанции и говорила собеседникам, что не верит им.

ВИДЕОВидео: Ник и Майк / YouTube

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Супруг спортсменки уже уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежище в Польши, ей выдали гуманитарную визу.

Эту ночь она провела в аэропорту, в МОК потребовали объяснений от Беларуси и допускают введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—