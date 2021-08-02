В России возбудили дело против четверых украинских бизнесменов за якобы “хищение нефти”. Среди них – Коломойский, Боголюбов и Ярославский

По версии следствия, в 2007 году ОАО “Татнефть” отгрузило для ПАО “Укртатнафта” более 2,2 тыс. тонн сырой нефти на сумму более $1 млрд, из которых было оплачено только 1,4 тыс. тонн на общую сумму $652 млн.

Правоохранители указали, что Коломойский и его соратники отстранили от управления ПАО “Укртатнафта” менеджеров и акционеров с российской стороны. Таким образом, “Татнефти” причинили ущерб на общую сумму $439 млн.

Дело возбудило управление экономической безопасности и противодействия коррупции и главное следственное управление МВД по по Татарстану по статье 210 Уголовного кодекса РФ (создание и участие в организованном преступном сообществе). Максимальное наказание по указанной статье – пожизненное лишение свободы.

Факт возбуждения дела против Коломойского по статье об организации преступного сообщества подтвердили источники Tatar-inform в правоохранительных органах. Teelgram-канал Baza пишет, что Коломойскому может грозить до 20 лет тюрьмы.

Контекст:

“Татнефть” обвиняла Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко в мошенничестве, связанном с размыванием доли россиян в компании “Укртатнафта”, а также в неуплате денег за поставку нефти в 2009 году.

На сайте “Укртатнафти” сказано, что компания была создана в 1994 году на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана. До 2007 года 18,3% акций НПЗ принадлежали структурам, близким к “Татнефти”, еще 28,8% – министерству имущества Татарстана, непосредственно компании “Татнефть” принадлежало 8,6% акций, напомнило агентство LIGA.net. Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе “Приват” Коломойского и Ярославскому. В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в компании была практически сведена к нулю, отметило агентство. Руководит “Укртатнафтою” бизнес-партнер Коломойского Овчаренко.

В 2016 году Высокий суд Лондона отказывал “Татнефти” в удовлетворении аналогичного иска, после чего компания обратилась в апелляционный суд. В 2017 году компания выиграла апелляцию, после чего дело начал вновь рассматривать Высокий суд Лондона. В феврале этого года Высокий суд Лондона отклонил иск “Татнефти” к украинским бизнесменам.

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