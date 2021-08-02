 

Кулеба анонсировал англоязычный онлайн-марафон в День Независимости Украины

02.08.2021, 14:38, Новости дня
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“24 августа во всех часовых поясах, от Токио до Сан-Франциско, на всех онлайн-ресурсах зарубежных дипломатических учреждений Украины в социальных сетях будет транслироваться англоязычный онлайн-марафон, посвященный украинской независимости. Участие в нем примут много известных личностей – как украинских, так и иностранных. Проект покажет миру современную, инновационную и креативную Украину, которая динамично развивается”, – сказал Кулеба.

По его словам, посольства Украины по всему миру готовят торжественные приемы.

“Мы покажем иностранным гостям современные украинские культурные проекты, угостим их аутентичными украинскими блюдами от ведущих украинских шеф-поваров”, – отметил министр.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года.

В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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