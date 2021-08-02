SRF – Средиземноморье охвачено пожарами на фоне «исторической жары»

Температура воздуха в Средиземноморье близка к отметке 46 °С. Италия, Греция и Турция на протяжении нескольких дней борются с лесными пожарами, пожарные получают сотни вызовов за сутки. Местами приходится эвакуировать целые районы, в том числе отели, а метеорологи уже говорят об «исторической жаре».



Reuters

Жители средиземноморских стран страдают от исторической жары, пишет швейцарский телеканал SRF.

Метеорологи считают, что в ближайшие дни температура воздуха в Греции поднимется до 46 °С. В Италии пожарные за сутки предприняли более 800 операций по борьбе с лесными пожарами. В Турции с пожарами борются уже четвёртый день.

За последние три дня в Греции местами уже была зафиксирована температура 43 °С. По ночам, особенно в крупных городах, температура не опускается ниже 30 °С. Некоторые метеорологи уже заявили об «исторической жаре». Гражданская оборона Греции после кризисного заседания поздним вечером в пятницу была приведена в состояние повышенной готовности.

Города на островах в Эгейском море открывают для жителей залы с кондиционерами. Для мигрантов в лагерях власти устанавливают кондиционируемые палатки и контейнеры. Врачи советуют беречься от жары, министерство труда также рекомендует сократить работы на открытом воздухе.

На итальянском острове Сицилия спасательные службы уже 250 раз принимались за тушение лесных пожаров. В окрестностях портового города Катания полыхает пламя, многие жилые дома окутаны густым дымом. По данным новостного агентства Ansa, власти эвакуировали и доставили в безопасное место около 150 человек, которые были окружены огнём и бежали на пляж. Там полиция посадила их на свои катера.

Губернатор Сицилии Нелло Музумечи написал на Facebook об «опустошении» вследствие высоких температур. По его словам, следователи установили, что за некоторыми пожарами стоят поджигатели. Тем самым последние нанесли необратимый ущерб лесам и создали опасность для людей.

По информации Музумечи, жара на Сицилии может продлиться до 6 августа. В других частях Италии пожарным службам также поступают многочисленные вызовы на тушение лесных пожаров. На популярном у отдыхающих острове Сардиния огонь пошёл на запад и нанёс большой урон.

В Турции ещё активны десять очагов возгорания, среди них три — в излюбленном туристами регионе Анталья. Из в общей сложности 98 пожаров, которые начались со среды в многочисленных районах страны, взяты под контроль 88, пишет швейцарский телеканал.

Особенно сильные пожары бушуют на турецком побережье Средиземного моря. Сильные ветра затрудняют работы по тушению. Многие регионы, включая отели, были эвакуированы, туристов доставляют в безопасные места, в том числе по морю. До сих пор жертвами пожаров стали шесть человек. Точная причина по-прежнему не ясна. Турецкие власти ведут расследование и не исключают версии поджога.

Президент РФ Владимир Путин пообещал Турции поддержку в борьбе с пожарами. В телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин сказал, что страна получит необходимую помощь.

Считается, что близкие к рекордным температуры вызваны горячими воздушными массами, устремившимися в Италию, Грецию и Турцию из Африки. Когда отступит жара, пока точно не известно. Некоторые метеорологи опасаются, что эта опасная ситуация может продлиться до двух недель, заключает швейцарский телеканал SRF.