 

Минпромторг озвучил предполагаемое официальное название истребителя Checkmate

02.08.2021, 10:16, Новости дня
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Созданный госкорпорацией «Ростех» новый российский однодвигательный истребитель Checkmate, скорее всего, получит название Су-75, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75», – передает ТАСС слова Мантурова в интервью РБК-ТВ.

Министр отметил, что название Checkmate, под которым истребитель был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, было придумано инженерами. Он выразил уверенность, что самолет будет востребован на рынке. «Что касается Checkmate – это тот самолет, который сегодня будет востребован на рынке. С учетом того, что он дешевле, существенно дешевле. Он такой же мобильный», – сказал министр, добавив, что по авиационным средствам поражения и по другим тактико-техническим характеристикам он не уступает, даже лучше, чем зарубежные аналоги.

Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус – 3 тыс. км. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой».

Газета ВЗГЛЯД разбирала название и характеристики нового легкого истребителя.



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