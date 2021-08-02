“Потихоньку возвращаюсь в норму”. Брежнева назвала свой новый вес после того, как целый месяц позволяла себе все

“В июне позволяла себе все. В итоге плюс 2 кг. Потихоньку возвращаюсь в норму. Сейчас 56,7 [кг]. Рост 170 см”, – написала артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

По словам Брежневой, чтобы иметь такую фигуру, как у нее, нужно сбалансированно питаться и заниматься спортом, соблюдать дисциплину и режим, а также быть последовательным.

Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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