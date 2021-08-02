Футболист Зинченко впервые стал отцом. Фото новорожденной

На обнародованном снимке супруга футболиста с дочерью на груди запечатлена во время общения с Зинченко по видеосвязи.

“Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь! 01.08.2021”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родится девочка.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она работала корреспондентом на телеканале “Футбол 1/2”.

Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

—