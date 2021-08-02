“А ляшки ого-го”, “Пора переходить в порножурнал”, “Эротичная, сексуальная”. Каменских надела микрокупальник

“Ну, понеслась первая партия фоточек. У нас тут возник спор, какая фотка лучше! А вы что думаете?” – спросила она.

Певица выбрала модель купальника с миниатюрным бюстгальтером из треугольников и плавок, обнажающих ягодицы.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Куда муж смотрит?!” – написал фолловер rustm911.

“Пора переходить в порножурнал, здесь как-то неуместно”, – заявила subbotina_ludmila_..

“А ляшки ого-го”, – отметила tamila_tami27.

“Любимая эротичная, сексуальная королева красоты, напиши хоть одно смс”, – попросил hayad2901.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

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