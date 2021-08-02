 

“А ляшки ого-го”, “Пора переходить в порножурнал”, “Эротичная, сексуальная”. Каменских надела микрокупальник

02.08.2021, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ну, понеслась первая партия фоточек. У нас тут возник спор, какая фотка лучше! А вы что думаете?” – спросила она.

Певица выбрала модель купальника с миниатюрным бюстгальтером из треугольников и плавок, обнажающих ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Куда муж смотрит?!” – написал фолловер rustm911.

“Пора переходить в порножурнал, здесь как-то неуместно”, – заявила subbotina_ludmila_..

“А ляшки ого-го”, – отметила tamila_tami27. 

“Любимая эротичная, сексуальная королева красоты, напиши хоть одно смс”, – попросил hayad2901.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.06 / В МВД рассказали о причинах ДТП с четырьмя погибшими на Урале

26.10 / Германия отреагировала на оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

20.02 / Спаниель Макс первым из питомцев получил «орден Британии для животных»

15.08 / Лукашенко поручил перебросить десантников на западные границы

03.01 / Африканские СМИ объяснили, почему Алжир выбрал «Спутник V»

02.06 / Шмыгаль призвал конгрессменов США не допустить снятия санкций с “Северного потока – 2”

05.06 / Das Erste – из-за пандемии немецкие дети и подростки стали чаще страдать психическими расстройствами

27.07 / Польша похвалилась «спасением Европы» от «Северного потока – 2»

26.07 / Ханже-Европе пора перестать делать из России врага — у самой рыльце в пушку

21.07 / Иран пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика