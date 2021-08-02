Вассерман раскритиковал идею производства топлива из воздуха

Опыт Южно-Африканской Республики (ЮАР) показал, что отказ от нефти и попытки синтезировать бензин из другого сырья невыгоден и приводит к экономическим потерям, сообщил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что немецкие инженеры планируют в скором времени создать коммерческие установки по добыче топлива из воздуха.

«Это вполне возможно, но даже в идеальных условиях на это уйдет столько же энергии, сколько потом будет получено из этого топлива. Повторюсь, в идеальных условиях. На практике же ни один процесс не имеет коэффициент полезного действия, равный единице. Всегда что-нибудь теряется», – передает ФАН слова Вассермана.

Он отметил, хоть идея получения топлива из воздуха и может показаться невероятной, но по сути не представляет собой чего-то нового.

«Существует множество технологий такого синтеза, но это всегда невыгодно. Мы затратим больше энергии, чем получим. Процесс Фишера–Тропша давно известен. Бензин, полученный этим методом, требовал на свой синтез в несколько раз больше энергии, чем уходило на добычу нефти и получение из нее бензина», – отметил он.