 

Вассерман раскритиковал идею производства топлива из воздуха

02.08.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Опыт Южно-Африканской Республики (ЮАР) показал, что отказ от нефти и попытки синтезировать бензин из другого сырья невыгоден и приводит к экономическим потерям, сообщил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что немецкие инженеры планируют в скором времени создать коммерческие установки по добыче топлива из воздуха.

«Это вполне возможно, но даже в идеальных условиях на это уйдет столько же энергии, сколько потом будет получено из этого топлива. Повторюсь, в идеальных условиях. На практике же ни один процесс не имеет коэффициент полезного действия, равный единице. Всегда что-нибудь теряется», – передает ФАН слова Вассермана.

Он отметил, хоть идея получения топлива из воздуха и может показаться невероятной, но по сути не представляет собой чего-то нового.

«Существует множество технологий такого синтеза, но это всегда невыгодно. Мы затратим больше энергии, чем получим. Процесс Фишера–Тропша давно известен. Бензин, полученный этим методом, требовал на свой синтез в несколько раз больше энергии, чем уходило на добычу нефти и получение из нее бензина», – отметил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Украинка Костюк выиграла стартовый матч парной сетки Roland Garros

02.08 / Адвокат перечислила возможные причины смерти рэпера Картрайта

21.07 / Лидеры ЕС согласовали бюджет и пакет помощи в связи с коронавирусом

06.07 / На Wimbledon украинки остались только в смешанном парном разряде

07.06 / В Астрахани с рельсов сошли вагоны с бензином

09.02 / Общество: Как советские адмиралы сами устроили себе авиакатастрофу

19.12 / СБУ открыла дополнительное расследование по делу о прослушке Гончарука

27.02 / Дешевле было подарить каждому американцу по истребителю — MSNBC о провальной программе F-35

14.07 / От COVID-19 к концу года умрет больше людей, чем от ВИЧ – Виктор Ляшко

10.05 / Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали девять детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика