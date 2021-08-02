 

Путин поздравил с днем ВДВ

02.08.2021, 9:22, Новости дня
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Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба Кремля.

«Народ РФ знает, что вы никогда не подведете. Будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», – передает ТАСС поздравление главы государства.

Путин отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплоченностью. «Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу. Показывали пример беззаветной преданности Родине», – сообщил верховный главнокомандующий.

Путин добавил, что нынешнее поколение солдат и офицеров «искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск, с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими ратные, патриотические традиции».

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа.



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