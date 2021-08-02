ЕС захотел расширить круг «проевропейски настроенных» молодых украинцев

Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию серии образовательных мероприятий на Украине: проект должен способствовать расширению круга «проевропейски настроенных» молодых людей.

Подрядчикам предстоит организовать «по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название ЄВРОШКОЛИ), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов», а также расширить сферу охвата «проевропейски настроенной образованной молодежи», передает RT.

Кроме того, в рамках проекта необходимо разработать онлайн-платформы (Online University), создать виртуальные классы, организовать вебинары.

В документе также подчеркивается, что мероприятия следует распространить на новые целевые группы – школьников и учащихся старших классов. Для этих целей из бюджета ЕС планируют выделить 800 тыс. евро

Ранее на Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями.