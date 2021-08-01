 

“Сказал, что переговоров с клубами не имеет”. Телеведущий “Футбол 1” рассказал о разговоре с Шевченко

01.08.2021, 22:30, Новости дня
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“Сегодня я разговаривал с Андреем, и он сказал, что на этот момент не имеет переговоров с каким-либо клубом, но он еще раз подтвердил, что на самом деле имеет желание в будущем попробовать себя на клубном уровне”, – сказал он.

Денисов утверждает, что Шевченко пообещал прилететь в Киев “после 11 августа” и в эфире программы “Большой футбол” ответить на вопросы.

Контекст:

Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу в июле 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

Комментируя вероятность своей отставки после поражения от сборной Англии Шевченко говорил 4 июля на пресс-конференции, что после отчета за проделанную работу будет принимать решение о будущем.

“Сейчас закончился чемпионат для нас. Мы прилетим в Киев, подведем итоги, отчитаемся за проделанную работу. И уже как федерация (Украинская ассоциация футбола. – “ГОРДОН”) должна будет принимать решение, так и я. На это есть время, никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за турнир, который мы провели”, – подчеркивал Шевченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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