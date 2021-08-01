Тело подозреваемого в убийстве сожительницы мужчины обнаружили под Петербургом

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01.08.2021, 22:14, Новости дня
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У деревни Таменгонт Ленинградской области был обнаружен автомобиль с телом мужчины, который подозревается в жестоком убийстве женщины, информирует пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полицией обнаружен автомобиль с трупом подозреваемого в жестоком убийстве женщины», – приводит сообщение РИА «Новости».

В пресс-службе сообщили, что ночью в среду в полицию поступило сообщение, что в парке у дома 15 корпус 2 по Пулковскому шоссе обнаружено тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти.

«Под подозрение попал 45-летний сожитель погибшей, который, по оперативным данным, скрылся на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сегодня утром у карьера, расположенного вблизи деревни Таменгонт Ленинградской области, разыскиваемый автомобиль был обнаружен», – сообщили в МВД.

Уточняется, что по предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Ранее сообщалось, что тело младенца найдено в пруду на территории частного загородного клуба в новой Москве.



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