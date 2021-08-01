Полицейский на служебном автомобиле сбил девушку в Иваново

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01.08.2021, 21:20, Новости дня
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В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-детнюю девушку, медицинская помощь ей не понадобилась, сообщили в УМВД по региону.

«Первого августа полицейский-водитель ОБ ППСп УМВД РФ по Ивановской области в служебное время, управляя служебным автомобилем «УАЗ 390995-04», у дома 124 по улице Каравайковой областного центра совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку», – приводит сообщение РИА «Новости».

На место происшествия вызывались инспекторы ГИБДД, медицинская служба и законные представители несовершеннолетней. Уточняется, что медицинская помощь девушке не понадобилась. Водитель был трезв. В его отношении составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»), назначена служебная проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Москве автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.



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