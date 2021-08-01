СМИ: Представители ФРГ провели тайную встречу с талибами в Дохе

В субботу представители правительства ФРГ провели в Дохе тайную встречу с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщила газета Bild.

Издание со ссылкой на свой источник отмечает, что Германию на переговорах представлял спецуполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой БНД и согласована с США, передает ТАСС.

Отмечается, что на встрече обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане.

Ранее стало известно, что если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) военным путем захватит власть в Афганистане, его правительство не признают ни Евросоюз, ни «большинство стран региона», об этом сообщил спецпредставитель ЕС по региону Томас Никлассон.