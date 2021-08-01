 

СМИ: Представители ФРГ провели тайную встречу с талибами в Дохе

01.08.2021, 18:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В субботу представители правительства ФРГ провели в Дохе тайную встречу с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщила газета Bild.

Издание со ссылкой на свой источник отмечает, что Германию на переговорах представлял спецуполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой БНД и согласована с США, передает ТАСС.

Отмечается, что на встрече обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане.

Ранее стало известно, что если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) военным путем захватит власть в Афганистане, его правительство не признают ни Евросоюз, ни «большинство стран региона», об этом сообщил спецпредставитель ЕС по региону Томас Никлассон.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Spiegel – бездействие Болсонару в борьбе с пандемией грозит «толкнуть мир в пропасть»

29.08 / Баку не устроил ответ Москвы по поводу вооружения Еревана

29.11 / Спад рождаемости произошел в США на фоне коронавируса

23.06 / В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения

15.07 / В Кремле прокомментировали сообщения о переносе «Бессмертного полка»

17.12 / Луна «регулирует» выбросы метана на Северном полюсе

18.04 / Чехия решила вынести инцидент в Врбетице на обсуждение НАТО

14.08 / В Боткинской больнице отказались уточнить диагноз Ефремова

14.10 / Глава МВФ описала коронакризис строками из русской классики

30.06 / Внешний вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика