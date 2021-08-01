Apple начинает игнорировать китайский рынок

Как оказалось, из 64 млрд долларов дохода, полученного американской компанией Apple на мировом рынке, один только Китай принес почти пятнадцать с половиной миллиардов. Казалось бы, столь крупный рынок сбыта нужно развивать и поощрять. Но не тут-то было!

Наоборот, китайские потребители и организации, защищающие их права, сетуют на то, что американцы относятся к ним, как к второстепенному сегменту своего бизнеса.

Новые модели устройств если и приходят, то с опозданием. За последнее время также существенно ухудшилось качество сервисного обслуживания, поддержки пользователей и пр. Очевидно, американо-китайские разногласия уже опустились с правительственного уровня на корпоративный, предполагают эксперты. В этом случае, даже для бизнес-структур деньги могут оказаться не главным фактором, стимулирующим желание давать хорошему клиенту все самое качественное.