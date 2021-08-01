 

МКС сделала «кувырки» во время сбоя в модуле «Наука»

01.08.2021, 17:24, Новости дня
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Несанкционированное включение двигателей модуля «Наука» повлекло за собой полтора «кувырка» в одну сторону, а затем половину оборота в другую, сообщил руководитель полетов НАСА Зебулон Сковилл в своем Twitter.

«Выполнено почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу и затем 0,5 оборота в обратную», – приводит его сообщение РИА «Новости».

Специалист раскрыл данные, когда вступил в дискуссию в Twitter с пользователем, который составил график вращения МКС во время работы двигателей «Науки» и включенных для противостояния им двигателей модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

Ранее стало известно, что давление в переходной камере модуля «Звезда», где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба. Роскосмос опроверг связь между снижением давления в отсеке «Звезды» и ситуацией с «Наукой».

До этого руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки. При этом он не стал увязывать инцидент с модулем «Наука» с утечками воздуха на космической стации.

Напомним, МЛМ «Наука» пристыковался к МКС, после на модуле произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. Пришлось включить двигатели модуля «Звезда» для компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом там какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В ведомстве также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, такое уже бывало в прошлом.  



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