Беременная жена футболиста Зинченко позировала в прозрачном наряде
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На снимке Седан предстала в легком прозрачном платье с рукавами.
“Красавица”, – прокомментировала nastasianikitchenko.
“Какая красивая” – добавила _ksiusha_boichuk.
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Контекст:
Зинченко и Влада Седан (настоящее имя – Владислава Щеглова) расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа.
В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. Пол ребенка пара пока не оглашала.
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