 

Беременная жена футболиста Зинченко позировала в прозрачном наряде

01.08.2021, 17:06, Новости дня
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На снимке Седан предстала в легком прозрачном платье с рукавами.

“Красавица”, – прокомментировала nastasianikitchenko.

“Какая красивая” – добавила _ksiusha_boichuk.

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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Контекст:

Зинченко и Влада Седан (настоящее имя – Владислава Щеглова) расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа.

В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. Пол ребенка пара пока не оглашала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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