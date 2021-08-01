Беременная жена футболиста Зинченко позировала в прозрачном наряде

На снимке Седан предстала в легком прозрачном платье с рукавами.

“Красавица”, – прокомментировала nastasianikitchenko.

“Какая красивая” – добавила _ksiusha_boichuk.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Контекст:

Зинченко и Влада Седан (настоящее имя – Владислава Щеглова) расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа.

В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. Пол ребенка пара пока не оглашала.

—