 

В Киеве жестоко избили танцора Нади Дорофеевой, он в коме

01.08.2021, 15:20, Новости дня
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“Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео, избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба “Лифт”, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому”, – рассказала певица.

Дорофева рассказала, что заявление в полицию уже написано, есть фото и свидетели инцидента.

“Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет!” – добавила она.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Пострадавшего поддержали в комментариях коллеги по цеху.

“Боже! Это ужасно! Скорейшего выздоровления”, – написала певица Настя Каменских.

“Ужас. Пусть скорее поправиться”, – добавила Джамала.

“Это просто жесть! Женя,  держись!” – поддержала артиста солистка Kazka Александра Зарицкая.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитив). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексей Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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