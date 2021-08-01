 

Audi презентует спорткар Sky Sphere

01.08.2021, 15:18, Новости дня
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Немецкая компания Audi объявила о скором выходе нового электрического спорткара под названием Sky Sphere.

Автомобиль продемонстрируют в США уже 10 августа. В Сети уже опубликовали ролик, в котором можно рассмотреть внешний вид модели, которая обладает вытянутым капотом, фальшрадиаторной решеткой с треугольниками. Вместе с тем разработчики пока умалчивают детали об интерьере салона, однако есть предложения о возможности внедрения системы полуавтоматического управления.

Уровень производительности также остается неизвестным, однако эксперты прогнозируют, что автомобиль сможет приятно удивить мощностью и параметрами автономности. Точные сведения будут объявлены уже через неделю.



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