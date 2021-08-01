Появились рендеры внедорожника IONIQ 7

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01.08.2021, 15:18, Новости дня
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Выход модели Hyundai IONIQ 5 состоялся совсем недавно, однако производитель уже анонсировал очередные новинки.

В частности, публике в скором времени представят новые модели IONIQ 6 и IONIQ 7, которые ожидаются на американском рынке к 2022-2024 годам. В Сети уже опубликовали рендерные изображения, которые раскрывают внешний вид внедорожник, который стоит ожидать через несколько лет. Модель получила продвинутую платформу All-New Electric Global Modular Platform, благодаря которой зарядить аккумуляторы до 80% можно за 18 секунд.

В компании уточнили, что запас хода электрического внедорожника будет достигать 630 километров. Новинка получит продвинутые системы безопасности, а также систему автопилота третьего поколения.



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