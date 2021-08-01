 

Теннисист Хачанов назвал разговоры о допинге «политической фигней»

01.08.2021, 14:44, Новости дня
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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио российский теннисист Карен Хачанов назвал разговоры о якобы «задопингованности» российских спортсменов на Играх «политической фигней» и заявил, что готов обнародовать все свои допинг-пробы.

«Эти разговоры – политическая фигня, которая происходит достаточно давно. У меня все чисто, я четко это знаю. Несколько лет назад у меня был рекорд среди теннисистов, 36 или 38 проб за год. Я могу спокойно обнародовать свои пробы, мне нечего скрывать. Негатив реально обидно получать», – сказал Хачанов, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что скоро все поменяется, «потому что это невыносимо», передает ТАСС.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, агентство Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции ВАДА в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России.

Президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет.

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в ответ на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта напомнил, что все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая антидопинговая система получает доказательства их «чистоты».

Глава МОК заявил о полном праве российских спортсменов выступать на Олимпиаде.



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