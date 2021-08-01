Der Spiegel – кандидата в канцлеры ФРГ Армина Лашета уличили в плагиате

Лидер ХДС и кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет был уличён в плагиате, пишет Der Spiegel: он был обнаружен в книге, которую Лашет написал ещё в 2009 году. Как отмечает издание, этот конфуз может иметь серьёзные последствия, поскольку до сей поры предвыборная кампания Лашета была пассивной и рассчитанной на ошибки конкурентов. Между тем, обнаружение плагиата может сильно сказаться на предвыборных шансах, что уже было продемонстрировано в случае с конкуренткой Лашета Анналеной Бербок.



Reuters

Кандидату в канцлеры ФРГ от партии ХДС Армину Лашету снова пришлось извиняться, пишет Der Spiegel. Две недели назад причиной была улыбка, которую Лашет не сдержал во время речи президента Франк-Вальтера Штайнмайера в пострадавшем от наводнения районе.

Теперь речь идёт о книге «Республика на подъёме»: Лашет написал и опубликовал её ещё в 2009 году, когда был министром по делам интеграции в Северном Рейне — Вестфалии. С тех пор прошло уже 12 лет, но сейчас эта книга может стать важным фактором в предвыборной борьбе, поскольку стало известно, что в ней содержится минимум один факт плагиата.

О плагиате сообщил консультант Карстен Вайценеггер, пишет издание. В своей книге Лашет использовал крупные отрывки о рабочей миграции из одной из статей Вайценеггера — без ссылки на оригинал. Лашет признал факт плагиата, пишет Der Spiegel: по словам политика он хотел бы «попросить прощения». Кроме того, он позволил проверить свою книгу ещё раз.

Как отмечает издание, случай с книгой стал ещё одним конфузом в предвыборной кампании Лашета, причём, вероятно, самым значимым. Подобные ошибки могут заставить людей усомниться в том, что лидер ХДС подходит для роли канцлера. В прошлом политику уже приходилось оправдываться за разного рода просчёты. К примеру, свой гонорар за книгу он зарегистрировал не как доход, а как пожертвование.

Последствия обнаружения плагиата Лашет мог увидеть у одной из своих главных конкуренток — кандидатки от партии зелёных Анналены Бербок. После того как в её книге нашли плагиат, рейтинг зелёных обрушился. Впрочем, в этих двух случаях есть различия, отмечает издание: Лашет написал свою книгу уже давно, в то время как книга Бербок предназначалась как раз для предвыборной кампании. Тем не менее ущерб всё равно нанесён.

Промах Лашета наносит удар по стратегии ХДС, заключавшейся в том, чтобы достичь цели максимально спокойно, в то время пока конкуренты делают ошибки, пишет издание. Именно с этим была связана пассивность Лашета во время предвыборной кампании, которая сохранилась даже во время наводнений, что навлекло на него много критики.

В эти выходные Лашет попробует исправить ситуацию, пишет Der Spiegel: он летит в Польшу, чтобы принять участие в мероприятии, посвящённом памяти жертв Варшавского восстания.