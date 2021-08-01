За сутки в РФ выявили 22,8 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 22 804 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 22 804 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2484, Санкт-Петербурге – 1911, Московской области – 1658.

Всего в стране выявлено 6 288 677 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 625 890 человек, из них 17 271 человек вылечился за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 789 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 159 352 человека.

Накануне, 31 июля, в России выявили 23 807 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1003.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.