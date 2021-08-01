Объем денежных переводов в Украину вырос – Нацбанк

Всего за январь – июнь этого года объем частных денежных переводов составил $6 млрд 205 млн, в прошлом году за этот же период было переведено $5 млрд 559 млн.

За шесть месяцев 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено $2 млрд 337 млн, это на $121 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Контекст:

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил $12 млрд 121 млн, это на 1,7% больше, чем в 2019-м, свидетельствуют данные Нацбанка.

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