 

Джамала и Tayanna рассказали о своем неожиданном дуэте

01.08.2021, 10:50, Новости дня
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На концерте “Вечер премьер. Летняя серия” артистки представили совместную песню “Моя земля”. Как рассказала Tayanna, она написала композицию еще год назад, но долго думала, с кем ее петь. 

“Так я год ходила-думала, а потом решилась и позвонила Джамале, мы встретились, я сразу показала песню, и она, к моему удивлению, сразу согласилась”, – поделилась звезда.

Джамала отметила, что с первой ноты услышала, что она хочет добавить в трек. 

“Концепция в песне была, поскольку я очень уважаю Джамалу, я знаю ее творческие порывы, я понимаю, что так она очень сильный артист, нельзя ей приказывать, что делать, или навязывать свои предпочтения. Я пришла и говорю: “Смотри, это мой куплет, а это твой”, – она спросила, какая там мелодия, а я говорю: “As you wish, делай что хочешь, пой как хочешь”, – рассказала Решетняк.

Певица добавила, что в каждом куплете они с Джамалой показывают свой стиль, как они умеют и хотят петь.

Джамала отметила, что в дуэтной песне ее очень зацепил смысл.

“Когда я услышала рабочее название “Земля”, я уже почувствовала, это моя Земля, и у меня заиграла кровь, как я люблю, в этом есть зерно, этно-зерно, в этом есть зерно правды”, – рассказала знаменитость.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе “Горячий шоколад”, которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой. Она дважды принимала участие в национальном отборе на “Евровидение” – в 2017 году она уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) начала карьеру певицы в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении” в Стокгольме с песней “1944”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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