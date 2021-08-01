В Музее исторических ценностей Украины открылась выставка, на которой представлена золотая пектораль

“В 1971 году экспедиция Института археологии под руководством Бориса Мозолевского исследовала курган Толстая Могила вблизи города Орджоникидзе, ныне Покрова Днепропетровской области. Именно здесь 21 июня было найдено украшение, которое впоследствии стало известной археологической находкой Украины, – золотая пектораль”, – отметили в релизе.

Выставка приурочена к 50-летию находки.

Экспонаты в витринах размещены по хронологии их нахождения во время исследования кургана, в котором была похоронена знатная скифская семья.

“Вы увидите уникальные артефакты из кургана Толстая Могила, которые никогда раньше не представляли широкой аудитории. Это предметы кочевого быта, оружие, посуда, украшения, снаряжение лошадей, драгоценные украшения скифской одежды”, – сообщили в музее.

Центральный экспонат выставки – оригинал пекторали.

—