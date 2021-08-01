 

“Откуда синяк? Кто-то ущипнул?” Jerry Heil засветила бедра и плоский живот

01.08.2021, 10:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это музыкальный пост! Если приложить мои фото к ушку, то звучит песня “фоткайся сама, когда инстахазбенда нет”, – шутливо подписала певица фото.

Jerry Heil рассказала, что сбежала на несколько дней из города, “где много говорят, но не знают зачем”.

“Чтобы спросить себя, чего я хочу. Ну и чтобы бессовестно поесть нектаринов, сколько влезет (так что это фото “до”). А завтра в 5.00 я за рулем квадроцикла отправлюсь в рассвет! Это все мне организовал отель. Потом расскажу, что за место такое – давайте сначала разведаем полностью! К осени мечтаю еще в Асканию метнуться”, – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * & * : * * (@thejerryheil)

“Какая же ты красивая”, – отметила roronoa_morro.

“Откуда синяк? Кто-то ущипнул?” – спрашивает zakhariydzyuba.

“Какая же ты естественно прекрасная”, – подчеркнула haterspatrol.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / МВД не нашло сильнодействующих веществ в ситуации с Навальным

30.07 / Пушков оценил идею Трампа о переносе выборов в США

02.06 / «Меня подставили»: белорусское ТВ покажет кадры нового допроса Протасевича

25.02 / В Воронеже испытали камеру двигателя для ракеты «Союз-5»

26.11 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

13.03 / Глава минздрава Иордании подал в отставку после гибели в госбольнице пациентов с COVID-19

20.04 / В НАТО решили обсудить с Чехией ситуацию в отношениях с Москвой

07.04 / Drive – первые испытания гиперзвуковой ракеты в США завершились неудачей

05.12 / Горбачева перестали навещать внуки

27.01 / – Кто тут писал про Навального? – Российская актриса Лазарева рассказала, как полицейский пришел к ней домой накануне акций протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика