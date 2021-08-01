“Откуда синяк? Кто-то ущипнул?” Jerry Heil засветила бедра и плоский живот

“Это музыкальный пост! Если приложить мои фото к ушку, то звучит песня “фоткайся сама, когда инстахазбенда нет”, – шутливо подписала певица фото.

Jerry Heil рассказала, что сбежала на несколько дней из города, “где много говорят, но не знают зачем”.

“Чтобы спросить себя, чего я хочу. Ну и чтобы бессовестно поесть нектаринов, сколько влезет (так что это фото “до”). А завтра в 5.00 я за рулем квадроцикла отправлюсь в рассвет! Это все мне организовал отель. Потом расскажу, что за место такое – давайте сначала разведаем полностью! К осени мечтаю еще в Асканию метнуться”, – отметила она.

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Публикация от * & * : * * (@thejerryheil)

“Какая же ты красивая”, – отметила roronoa_morro.

“Откуда синяк? Кто-то ущипнул?” – спрашивает zakhariydzyuba.

“Какая же ты естественно прекрасная”, – подчеркнула haterspatrol.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

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