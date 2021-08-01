 

Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле армянских позиций

01.08.2021, 5:20, Новости дня
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Военные Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе у села Ерасх, сообщило минобороны Армении.

Армянское ведомство сообщило, что «провокация» была предпринята накануне. Военные Азербайджана открыли огонь «из стрелкового оружия различного калибра». Указывается, что «целенаправленный огонь велся по машине тылового обеспечения». Автомобиль, перевозивший продовольствие, получил серьезные повреждения, сказано в сообщении.

Армения сообщила, что в ответ подавила огонь противника. С армянской стороны никто не пострадал. Ситуация на границе оценивается как относительно стабильная, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе трое армянских военнослужащих получили ранения в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области Армении. На этой Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. В среду Армения заявила о гибели троих военных в боях на границе с Азербайджаном.



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